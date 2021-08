Vacanze a Positano per Mary Fitzgerald, protagonista del programma Netflix “Selling Sunset”. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

Ad aver scelto Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per le sue vacanze è anche Mary Fitzgerald, protagonista del programma Netflix “Selling Sunset”. La serie ruota attorno al Gruppo Oppenheim, una società di intermediazione immobiliare di fascia alta a Los Angeles, e segue un gruppo di agenti mentre navigano nelle loro vite personali e professionali.