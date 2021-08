Uno di problemi della penisola Sorrentina? Il degrado di via vecchia Lavinola.

Il Vallone Lavinola è l’unico a non aver subito modifiche rilevanti dalla mano dell’uomo e per questo conserva ancora la sue originalità e maestosa arcaicità.

Tale vallone, segna il confine tra i Comuni di Meta e di Piano di Sorrento e, grazie al particolare microclima, si sono sviluppate in esso, trovando il loro habitat naturale, rarissimi esemplari vegetali.

Ma ci sono diversi problemi da molto tempo taciuti dalle autorità locali, da chi dovrebbe intervenire a favore di questa terra diventata ormai terra di nessuno.

“Tre candidati sindaci a Vico Equense in attesa del quarto e, forse, del quinto.

Si stilano i programmi ma non si parla dei problemi principali:

“Questi sono gli argomenti da affrontare, ospedale, fogne, acqua, strade”.

Tutti i giorni quando sono a Lavinola

Vedo centinaia di turisti salire che attraversano quel degrado di via Vecchia Lavinola,

Molti gruppi Spagnoli.

Io mi vergogno vedere tanti stranieri salire per Lavinola vecchia.

Tanti segnalano su fb che a mare tra Piano e Meta si sentono lezzi di escrementi e ne vedono anche che galleggiano sull’acqua .

Intanto sventolano le bandiere blu.

Tante Porcilaie, caseifici, pozzi neri, stalle… strutture ricettive che non hanno allaccio in fogna pubblica oltre le centinaia di case private che sversano nei rivo che sboccano a Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Seiano e Marina di Vico Equense.

È un problema che affligge tutta la Penisola Sorrentina ma non è un problema che trattano nei programmi elettorali i candidati sindaci a Piano di Sorrento e a Vico Equense .

Perché perderebbero consensi.

Solo propaganda elettorale e grandi promesse come da vent’anni a questa parte.”

Questo è quello che si legge dalla pagina facebook di Antonino Maresca, cittadino di Vico Equense.

La dimenticata Via Lavinola, dunque è ancora attanagliata da gravi e diverso problemi.

Infatti questa importantissima arteria di collegamento con il Comune di Piano di Sorrento, ormai sono anni che versa in condizioni di dissesto e sono ormai anni che i cittadini si battono per la sua messa in sicurezza.

Speriamo che tutto questo non rimanga solo un utopia.