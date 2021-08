Un po’ di Positano al 24esimo compleanno di Kylie Jenner.

Kylie Jenner ha voluto celebrare il suo 24esimo compleanno con una lezione di pittura, in un ambiente pieno di candele e luci soffuse.

Tutti gli invitati sono stati dotati di un cavalletto, una tela e una tavolozza di colori: il soggetto scelto per il quadro è stato il bellissimo panorama con le spiagge di Positano, come riporta PopStar! Magazine.

La reality star americana ha compiuto gli anni lo scorso martedì 10 agosto e alcune fonti hanno rivelato che ha festeggiato insieme ad alcuni degli amici più stretti e ai familiari con un brunch.

Erano presenti ai festeggiamenti Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Rob Kardashian, Kris Jenner, il fidanzato di Kourtney Travis Baker e la migliore amica di Kylie Stassie Karanikolaou.

I familiari di Kylie, che è mamma di una bambina di tre anni, Stormi, avuta insieme a Travis Scott, hanno voluto farle gli auguri anche pubblicamente via social.

Sua mamma Kris ha scritto su Instagram: “Tanti Auguri al mio angioletto più piccolo!! Non riesco a credere a quanto corra velocemente il tempo!! Se chiudo gli occhi mi sembra ancora ieri che andavi sui pony e portavi a casa gatti randagi… E giocavi con i miei trucchi!!”.

“Ci hai portato così tanta gioia! Sei la mamma più spettacolare! La figlia, sorella, amica, confidente e consigliera migliore che ci possa essere, sei più saggia della tua età. Sei anche gentile, generosa, leale, empatica e amorevole”, ha poi aggiunto Kris.

Chi è Kylie Jenner

Kylie è la figlia minore di Kris Jenner e di Bruce Jenner (oggi Caitlyn). Ha una sorella maggiore, Kendall Jenner (nata nel 1995), e molti fratellastri e sorellastre.

La madre ha avuto un precedente matrimonio con Robert Kardashian (avvocato difensore, deceduto nel 2003) da cui ha avuto quattro figli: Kourtney Kardashian (nata nel 1979), Kim Kardashian (nata nel 1980), Khloé Kardashian (nata nel 1984) e Rob Kardashian (nato nel 1987).

Mentre il padre Caitlyn ha altri quattro figli da due precedenti matrimoni: Burton William Jenner (nato nel 1978), Cassandra Lynn Jenner (nata nel 1980), Brandon Jenner (nato nel 1981) e Brody Jenner (nato nel 1983).

Kylie è apparsa sulla rivista People e Beautiful People con la sorella Kendall.

Ha iniziato la sua carriera di modella con la linea Sears “Crush Your Style”; ha posato anche in servizi fotografici per OK! magazine, Teen Vogue e per il fotografo Nick Saglimbeni. Ha anche sfilato durante la settimana della moda di New York 2011 per la collezione Abbey Dawn Avril Lavigne e nella sfilata di Hello Kitty a Los Angeles per Forever 21. Nel 2015 ha preso parte alla sfilata di suo cognato Kanye West (marito della sorellastra Kim Kardashian) tenutasi a New York durante la Settimana della Moda.

Kylie ha anche creato, insieme alle sorelle, gli smalti della linea “Kardashian Kolors” di O.P.I, e altri due smalti chiamati “Wear Something Spar-Kylie” e “Rainbow in the S-Kylie”. Kylie & Kendall hanno lanciato a febbraio 2013 una linea d’abbigliamento chiamata Kendall and Kylie per Pacsun.

Nel mese di giugno, insieme alla sorella Kendall, collabora con il marchio Topshop per il lancio di una nuova capsule collection.[1] le sorelle hanno anche realizzato una capsule collections con OVS.

Nell’ottobre 2015, Jenner ha recitato nel video musicale di Tyga nella canzone “Dope’d Up”.

Nel maggio 2016, ha fatto il suo debutto musicale rappando sulla canzone del produttore Burberry Perry “Beautiful Day”, con Lil Yachty. Nell’autunno del 2016, la Jenner è stata annunciata come il nuovo volto di PUMA insieme ai Rae Sremmurd.

Nel mese di novembre del 2016 la Jenner ha inoltre lanciato la sua linea di cosmetici chiamata Kylie Cosmetics ed il 10 dicembre 2016 ha aperto il suo shop online di merchandising, chiamato The Kylie Shop.

Nell’aprile 2017, è apparsa a sorpresa al ballo della Rio Americano High School a Sacramento al fianco del giovane Albert Ochoa dopo aver sentito che il suo appuntamento era stato rifiutato.

Nel 2019, Jenner ha fondato il suo marchio per la cura della pelle Kylie Skin, che è stato lanciato il 22 maggio 2019. Il marchio ha iniziato a produrre prodotti per il derma, tra cui lavaggi viso, scrub, creme idratanti e salviette struccanti.

Conta 257 milioni di followers sul suo profilo #Instagram

Nel 2021 Kylie ha raggiunto lo status di Miliardaria.