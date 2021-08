Un mare di yacht a Positano: da Carpe Diem a Christina G.

Positano, la perla della Costiera amalfitana ancora costellata da super yacht, tra questi, Carpe Diem, Cloud Atlas, H(KY), Petrinima, Christina G, Gael, Faith, Bold.

Carpe Diem, lo yacht a motore personalizzato di 58,20 m / 190’11 è stato costruito nel 2011 da Trinity Yachts. Il sofisticato design esterno e l’ingegneria di questa imbarcazione di lusso sono opera di Trinity Yachts.

Carpe Diem può ospitare fino a 12 ospiti in 6 camere, tra cui una master suite, 1 cabina VIP, 3 cabine doppie e 1 cabina convertibile. È anche in grado di trasportare fino a 11 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza rilassata su uno yacht di lusso.

Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere caratterizzano tutto per creare un’atmosfera elegante e confortevole.

E’ provvisto di vari servizi tra cui: aria Condizionata, Connessione WiFi a bordo, Jacuzzi in coperta, Attrezzatura palestra/ginnastica, Stabilizzatori in navigazione, Stabilizzatori all’ancora.