Un esemplare di razza nelle acque di Positano ritratto nelle foto virali di Ivan Mastro

Positano, costiera amalfitana. Un esemplare di razza è stato avvistato questa mattina nello specchio d’acqua antistante la Spiaggia Grande della città verticale destando curiosità e interesse nei tanti bagnanti che affollavano l’arenile in questo caldo giorno di agosto. Sono diventate virali le foto scattate dal positanese Ivan Mastro e pubblicate sui social.

Le razze indubbiamente rappresentano sempre un’attrattiva per la loro particolare morfologia e le loro dimensioni che di solito superano i 50 centimetri grazie anche alla lunga e sottile coda. Sono generalmente socievoli e non rappresentano un pericolo per l’uomo.