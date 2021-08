Il Sorrento è a Nusco. “Continua il ritiro in Irpinia per i rossoneri, che oltre a lavorare sulla tecnica individuale ed affinare i dettami tattici proposti da mister Cioffi, hanno ormai creato un fronte coeso ed affiatato. L’armonia di spogliatoio è la vera arma in più di un gruppo vincente: se le premesse sono queste…”.