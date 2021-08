Turismo in Penisola sorrentina, con lo stop alla quarantena, già i primi contatti dalla Gran Bretagna.

Richieste di chiarimento circa una svolta significativa con la quale si spera di poter tornare ad attirare, anche in autunno, i turisti d’oltre manica che da sempre rappresentano 1,5 miliardi di introito per l’intero comparto.

Dal 31 agosto, come previsto da una recente ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, non sarà più in vigore la mini quarantena per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito se hanno completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al test. Chi arriverà in Italia dalla Gran Bretagna non dovrà quindi osservare i cinque giorni di quarantena. Per entrare in Italia basterà infatti seguire le stesse regole che valgono per spostarsi verso regioni in zona arancione o rossa, ovvero il referto negativo del tampone o il certificato di vaccinazione al Covid.

Forti erano state le pressioni sia da parte delle Associazioni di categoria, in particolar modo Federalberghi, affinché si arrivasse a tale provvedimento per salvare quantomeno quello che resta della stagione turistica 2021. Lo stesso Ministro degli esteri Luigi Di Maio aveva sollecitato, in precedenza, il Ministro Speranza per imprimere una svolta significativa a favore del mondo del turismo che spera di poter tornare ad attirare nei mesi di settembre ed ottobre i turisti d’oltre manica. Appena diffusa la notizia si è registrata un concreto interesse da parte dei vacanzieri inglesi da sempre affezionati al nostro Paese ed in particolar modo alla Campania, alla Penisola sorrentina e Costiera amalfitana. Infatti già si registrano una serie di contatti dalla Gran Bretagna con le nostre strutture alberghiere per avere dei chiarimenti circa il provvedimento varato dal Ministero. Nel frattempo forte entusiasmo da parte degli addetti ai lavori in penisola sorrentina, dove si è convinti in una certa ripresa già dalle prime settimane di settembre che oltre ad un incremento degli incassi comporterebbe anche un prolungamento di contratto con i lavoratori stagionali del turismo.

Opportuno tuttavia sarebbe che proprio Federalberghi , così come le varie amministrazioni comunali, iniziassero ad adoperarsi tramite gli appositi canali di comunicazione a diffondere il più possibile, in maniera concreta la notizia in Gran Bretagna. Dove come è noto, anche durante i mesi autunnali, non si vede l’ora di trascorrere la consueta vacanza nel nostro Paese. Da una recente indagine di Coldiretti, un’estate senza gli inglesi costa 1,5 miliardi all’Italia per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Prima della pandemia erano oltre 2,1 milioni i cittadini della Gran Bretagna in viaggio in Italia durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Gli inglesi, secondo Coldiretti, oltre alle nostre rinomate località turistiche e le città d’arte, è uno dei popoli che più apprezza le campagne italiane e presta particolare attenzione alla qualità dell’alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza. – 29 agosto 2021 – salvatorecaccaviello