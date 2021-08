Tre giorni di stage con l’Academy Sorrento

Sogni di entrare a far parte del nostro settore giovanile e – perchè no – un giorno esordire in prima squadra con il Sorrento 1945? Partecipa al nostro 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 in programma 18/19/20 Agosto 2021, sempre alle ore 17:00 e facci vedere di che pasta sei fatto! Il responsabile del settore giovanile del sodalizio rossonero, Giuseppe Borrello, supervisionerà attentamente le sedute. Come mostrato nell’immagine, le date saranno:

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝ì 18 Agosto, 17:00: categoria 2005/06

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 19 Agosto, 17:00: categoria 2007/08

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì 20 Agosto, 17:00: categoria 2009