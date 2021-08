Travolti dalle onde a Sperlonga, tre cani bagnini salvano otto bambini e sei adulti

Articolo pubblicato da LaStampa il 10 agosto 2021 – Foto Facebook

Erano in acqua a fare il bagno quando il mare, all’improvviso, si è ingrossato e non riuscivano a tornare a riva. A soccorrere bambini e genitori tre cani bagnini che hanno portato tutti a riva sani e salvi. Momenti di paura domenica pomeriggio a Sperlonga, località turistica in provincia di Latina.

Tre famiglie, con otto bimbi tra i 6 e i 12 anni, erano in balìa delle onde e non riuscivano a raggiungere la spiaggia. Sono stati soccorsi da tre unità cinofile della scuola italiana cani salvataggio nel tratto di litorale vicino la spiaggia libera dell’Angolo.

Ad entrare in acqua i labrador Eros di 4 anni, Mya di 7 anni e Mira di 5, che hanno effettuato più viaggi per riportare tutti e quattordici sani e salvi in spiaggia dove si era radunata una folla di circa 400 persone che, con il fiato sospeso, ha seguito le fasi del salvataggio e accolto con un lungo applauso i cani eroi. L’intervento è scattato intorno alle 16 quando una mamma ha raggiunto la postazione dicendo che vedeva i suoi figli e il marito in difficoltà in acqua su un materassino. Alcuni bagnanti, spinti dalla corrente, si erano allontanati a circa 100 metri dalla riva a bordo di materassini, canotti e una tavola da surf. Le onde hanno catapultato fuori dai gonfiabili alcuni di loro che si sono trovati, così, in grande difficoltà e hanno iniziato a gridare per chiedere aiuto.

«Quando siamo entrati in acqua abbiamo prima calmato le persone per evitare che venissero colte dal panico – racconta Michele, uno dei soccorritori – . Poi abbiamo portato a riva i primi tre più vicini. Qualcuno ci diceva ‘aiuto, non ce la faccio più’. Li abbiamo aiutati con i salvagenti e li abbiamo portati tutti a riva». Ancora emozionato Michele dice: «Ho negli occhi l’immagine di una bimba di 5 o 6 anni che con grande determinazione ha stretto forte il salvagente e ha consentito a Mya di portare a riva il materassino su cui si trovava». Poi Michele ha aggiunto: «Quando abbiamo terminato, a riva c’era un muro di persone. Ci hanno tutti ringraziato, ma in quel momento ho pensato solo al mio cane Mya. Felice, mi è venuta incontro scodinzolando. L’ho abbracciata e coccolata».

A ringraziare i soccorritori anche il sindaco di Sperlonga, Armando Cusani: «Complimenti a questi eroi a quattro zampe e ai loro conduttori per questa complessa operazione – ha detto – . Sono sempre più convinto che la scelta dell’Amministrazione comunale di implementare la sicurezza dei bagnanti grazie alla presenza dei cani bagnini, sia stata una scelta giusta. E questo intervento su un tratto di spiaggia particolarmente affollato lo conferma».