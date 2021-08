Trasferta a Meta per vendere stupefacenti: arrestati due spacciatori. La tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense ha arrestato a Meta due spacciatori sequestrando oltre 34 grammi tra cocaina e marijuana e 1.600 euro in contanti.

In particolare, le Fiamme Gialle, a conclusione di un’attività di appostamento e pedinamento avviata nei giorni precedenti in penisola sorrentina, sono riusciti a cogliere in flagranza di reato due soggetti (originari, rispettivamente, di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia ed entrambi con precedenti per droga) mentre si dirigevano verso Sorrento a bordo di uno scooter e prima che riuscissero a cedere lo stupefacente. Occultati sulla persona di uno dei due arrestati venivano rinvenute 20 dosi di cocaina, per un peso lordo di 17,4 grammi totali, poste all’interno di 2 ovetti tipo Kinder di plastica.

Le successive perquisizioni domiciliari eseguite dagli uomini del tenente Patrizio Palestini hanno permesso di rinvenire ulteriori 3 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 14 grammi di marijuana tra erba e semi, due bilancini di precisione ed ulteriori 1.000 euro in contanti in aggiunta ai circa 600 in possesso di uno dei due arrestati all’atto del primo controllo.

Al termine delle attività di perquisizione i due sono stati tradotti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Se immessa nel mercato, la droga complessivamente sequestrata avrebbe fruttato profitti illeciti per circa 1.700 euro.