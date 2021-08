Tramonti, furto sacrilego nella chiesa di Santa Maria Delle Grazie. Questa mattina i residenti di Pietre, frazione del Comune di Tramonti, in Costiera Amalfitana, si sono risvegliati con la notizia di un furto sacrilego avvenuto nella chiesta della Madonna delle Grazie. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che i ladri si siano introdotti nella parrocchia approfittando del forte temporale, sottraendo le offerte e danneggiando la statua.

Probabilmente i malviventi erano a conoscenza del fatto che proprio il parroco don Justin aveva lasciato il paese per un campo estivo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso necessari alle indagini. Attualmente, sono in corso le indagini per scoprire chi si è macchiato di questo furto sacrilego che ha sconvolto l’intera Tramonti.