Tramonti, da lunedì 30 agosto zainetto in spalla per andare… in spiaggia.

Prende il via fino all’11 settembre, il centro estivo per bambini dai 3 ai 14 anni fortemente voluto dal sindaco di Tramonti Domenico Amatruda e finanziato con le risorse stanziate dal Fondo per le politiche della famiglia, per un valore di € 9.514,73.

I beneficiari del servizio saranno bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni residenti a Tramonti.

«Dopo un anno difficile a causa della pandemia che ha penalizzato fortemente bambini e ragazzi privandoli di importanti momenti di socializzazione tra coetanei, abbiamo pensato di poter offrire ai nostri piccoli cittadini un centro estivo con funzione educativa e ricreativa presso la spiaggia di Maiori, fornendo un supporto alle famiglie di Tramonti», ha dichiarato il Primo Cittadino, che come già dimostrato in diverse occasioni, ha a cuore il benessere dei sui piccoli cittadini.

Con questa iniziativa i partecipanti potranno trascorrere momenti all’insegna della tranquillità rafforzando la socialità penalizzata durante il lockdown.

«Il centro estivo è stato organizzato prevedendo anche il trasporto fino alla spiaggia per non gravare sulle famiglie. Lì i bambini saranno seguiti da educatori che li guideranno nel rafforzare la propria autostima all’interno del gruppo di coetanei per trascorrere un tempo vacanza in modo divertente, intelligente, organizzato e pensato per promuovere il gioco, il benessere, lo sport e l’attenzione per l’ambiente», dichiara l’Assessore all’Istruzione Anastasia Palladino.