Tramonti, auto in fiamme in zona Pendolo: intervenuti i vigili del fuoco. A Tramonti, in Costiera Amalfitana, i cittadini sono stati attirati nel corso del pomeriggio di ieri da una colonna di fumo.

In zona Pendolo, infatti, un’auto è stata divorata dalle fiamme. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, che hanno domato il fuoco, impedendo che si propagasse provocassero ulteriori danni. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale che, dopo aver effettuato i rilievi del caso, sono ora al lavoro per stabilire le cause delle fiamme.