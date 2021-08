Tragedia sfiorata a Scala: uomo scivola e precipita verso un burrone, salvato dai vigili del fuoco in elicottero. Tragedia sfiorata questa mattina di mercoledì 11 agosto 2021 in Costiera Amalfitana. A Scala, lungo la Valle delle Ferriere, un uomo, per cause ancora da accertare, è scivolato, precipitando verso un burrone.

Per trarlo in salvo è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. Ad allertare i soccorsi una coppia di escursionisti che ha lanciato l’allarme intorno alle 11.00. Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri, la P.A. Milennium di Amalfi e il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.