Traffico da incubo in Costiera Amalfitana: auto paralizzate da Castiglione di Ravello a Minori. Ancora l’incubo del traffico in Costiera Amalfitana oggi, lunedì 16 agosto: un ingorgo epocale quello che interessa la zona che va da Castiglione di Ravello a Minori, con le auto completamente paralizzate in una coda esorbitante.

Foto 2 di 2



Le strade strette e tortuose del nostro territorio sono rese ancora più difficili alla percorrenza automobilistica visto l’afflusso delle persone che si riversano in strada in questi giorni di festa.

Foto e video di Valeria Civale