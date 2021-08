Tra Capri e Positano, le vacanze dell’attrice Jamie Chung.

Continua l’estate da Vip in Costiera amalfitana.

Infatti in questi roventi giorni di agosto è stata avvistata dai suoi fan Jamie Chung, che sembra godersi le sue spensierate vacanze tra Capri e Positano, la perla della Costiera amalfitana, facendo tappa anche al ristorante i Quattro Passi a Nerano.

Ma chi è Jamie Chung?

Nota attrice e personaggio televisivo statunitense, nata a San Francisco, ha studiato presso l’Università della California a Riverside, dove ha fatto parte della confraternita Kappa Kappa Gamma.

Mentre lavorava come cameriera al “Tremors”, un bar dello sport di Riverside, MTV ha indetto dei provini per cercare nuovi volti per il reality show The Real World. La Chung entra così a far parte del cast di The Real World: San Diego, uno dei reality più longevi di MTV.

Dopo la sua esperienza nel mondo dei reality, inizia ad ottenere le prime parti come attrice, debutta in un episodio della serie televisiva Veronica Mars ed ottiene il suo primo ruolo cinematografico nella commedia del 2007 Io vi dichiaro marito e… marito.

Nel 2008 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella miniserie TV in sei puntate Samurai Girl.

Dal 2012 ha una relazione con l’attore Bryan Greenberg, con cui si fidanza l’anno successivo. Il 31 ottobre 2015 la coppia si sposa a Santa Barbara, in California.