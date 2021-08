Torre Annunziata riabbraccia i suoi campioni Ciro Immobile e Irma Testa

Questa sera alle ore 20, Torre Annunziata riabbraccerà i suoi campioni Ciro Immobile e Irma Testa. Il sindaco Vincenzo Ascione, infatti, riceverà i due atleti, orgoglio oplontino, presso l’area parcheggio della sede comunale di via Provinciale Schiti per premiarli per essere stati medaglia d’oro agli Europei di calcio 2020, Immobile e medaglia di bronzo di pugilato femminile di Tokyo 2020, Testa. La cerimonia ufficiale, sarà presentata da Cinzia Profiti e Dino Piacenti e si svolgerà a numero chiuso a causa del protocollo anticovid, ma verrà trasmessa in streaming sulla pagina facebook del Comune di Torre Annunziata. Giunto già in città, il bomber della Lazio è stato preso d’assalto dai tifosi, ai quali ha concesso foto ed autografi sempre con la massima disponibilità e al bar Portici, dove ha incontrato i colleghi de “lo Strillone”, ha dichiarato: “Sono sempre felice di ritornare a Torre Annunziata dove vivono i miei genitori e dove ho trascorso la mia fanciullezza. Quando vengo qui trovo intorno a me sempre tanto calore e affetto e questo non può che farmi piacere. E’ sempre bello ricevere l’affetto di tante persone che mi hanno visto crescere. Nella mia carriera ho dovuto andare oltre le critiche e sacrificarmi molto. Sono contento che io e Irma siamo diventati simbolo del riscatto per la città. A lei auguro ogni successo nello sport e nella vita”.