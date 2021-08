Tornano i contagi a Praiano, si registrano due nuovi casi di positività al Covid-19

Praiano. Dopo un lungo periodo in cui il comune della costiera amalfitana non ha registrato casi di positività al Covid-19, oggi torna l’incubo dei contagi. Purtroppo si segnala la presenza di due positivi sul territorio comunale, entrambi in isolamento.

Sono stati tempestivamente tracciati i contatti diretti dei due positivi e posti in quarantena.

L’emergenza non è ancora alle spalla e si raccomanda, quindi, non abbassare la guardia e di continuare a rispettare scrupolosamente le norme anti-Covid: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto quando non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzare spesso le mani ed evitare assembramenti.

In questa fase, l’andamento dell’epidemia dipende dai nostri comportamenti.