Toglieteci tutto ma non le nostre vacanze! Ad Ischia i nuovi positivi salgono a 261…

Un agosto da record sull’isola d’Ischia grazie al boom del turismo di prossimità, e purtroppo con esso anche del contagio: 5 è il numero dei ricoverati e 261 quello degli attualmente positivi.

All’Ospedale Rizzoli di Casamicciola la situazione risulta ampiamente sotto controllo, ma è il dato dei 261 attuali positivi che preoccupa e richiede un attento monitoraggio.

Ci si interroga su come si sia arrivati a questi numeri così alti, e forse la risposta la si è già facilmente trovata, nei tanti assembramenti non controllati delle ultime settimane, in concerti ad alto rischio di assembramento a causa di scellerate scelte adottate dalle amministrazioni comunali per l’ordine pubblico, ed in primis soprattutto dall’alta infettività della variante Delta.

Dalle indiscrezioni timidamente emerse sui media locali, i 261 positivi sono presenti nei sei comuni con 68 a Forio, 30 a Casamicciola, 29 a Lacco Ameno, 94 ad Ischia, 9 a Serrara Fontana e 31 a Barano d’Ischia.

Il contagio vede coinvolti in gran numero giovani e bambini, che sono stati spesso veicolo di contagio, sia per vaccinati che non vaccinati.

Se per i giovani i sintomi sono perlopiù inesistenti o lievi, gli adulti non vaccinati finiscono per farne le spese.

Al Rizzoli infatti tutti e cinque i ricoverati sono non vaccinati e over 50, fortunatamente non in terapia intensiva, ma tutti in sub intensiva, e qualcuno purtroppo colpito da una brutta polmonite.