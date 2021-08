Ticciano, imminente l’apertura dello chef Cannavacciuolo. Ma come mai questi ritardi?

Ticciano Frazione di Vico Equense, imminente l’apertura dello chef Cannavacciuolo. Ma come mai questi ritardi?

Finalmente sembra essere tutto pronto (o quasi), per il grande evento, tanto atteso dagli abitanti del borgo di Ticciano e non solo, per tutti gli amanti della buona e tradizionale cucina italiana.

Anche noi di Positanonews, abbiamo seguito calorosamente gli sviluppi di questo tanto atteso evento, già previsto e programmato per il mese di luglio.

Infatti l’apertura del noto ristorante che si chiamerà Laqua Countryside, era già prevista per lo scorso mese e successivamente è stata posticipata.

Ma come mai?

Sicuramente una delle cause principali del ritardo, sembrerebbe essere dovuta ai lavori per il rifacimento del manto stradale, che ad oggi 3 agosto, sembrano riguardare solo una parte del suddetto borgo. Infatti continuano senza sosta i lavori stradali per permettere a tutti i cittadini e a tutti i futuri visitatori la massima sicurezza e da qui a breve tutta la strada risulterà asfaltata.

Da recenti rumores e come egli stesso aveva affermato ci siamo, l’apertura è fissata per il primi ai agosto, sembrerebbe proprio giovedì 5 c.m.

A procedere senza sosta, infatti, è anche il lavoro di chef e personale di sala, che già da giorni è all’opera per garantire ai suoi ospiti un’esperienza indimenticabile, all’insegna non solo del buon cibo, ma soprattutto all’insegna della tradizione e delle proprie origini, quelle origini e quelle tradizioni che proprio attraverso questo nuovo ristorante, lo chef Antonino vuole esaltare e valorizzare.

L’attesa è finita e non ci resta altro che seguire quello che sicuramente sarà un altro successo dello chef stellato Cannavacciuolo, che riuscirà in questo modo a portare alla luce e a far scoprire anche a tutti i visitatori la magia del borgo di Ticciano, dove egli stesso è nato e cresciuto e dove il suo cuore ritorna.