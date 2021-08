Terribile incidente a Piano di Sorrento: scontro in moto e paura tra i presenti. Sindaco e Carabinieri sul posto

Un bruttissimo incidente si è consumato pochi istanti fa in via delle Rose a Piano di Sorrento, in penisola sorrentina. Dalle prime informazioni raccolte, abbiamo potuto constatare che lo scontro è avvenuto tra due mezzi a due ruote, uno dei quali viaggiava a velocità sostenuta prima di impattare contro l’altro.

Tutti i presenti hanno trattenuto il fiato per un istante e sono andati in panico dal momento in cui uno dei giovani coinvolti non dava segni di vita, ma fortunatamente ora pare sia stato evitato il peggio.

Giunto sul posto il personale del 118 per il trasferimento all’ospedale, con il sindaco di Piano, Vincenzo Iaccarino e i carabinieri. In particolare, questi ultimi si trovano ancora sul luogo del sinistro per la disamina del caso e ricostruire la vicenda per attribuire eventuali responsabilità.