Tempesta di Grandine fra Positano, Amalfi e Ravello , piccole frane sulla SS163 e sulla Chiunzi. Tanto tuonò che piovve, ed è piovuta anche la grandine in Costiera amalfitana questa notte. Verso le 4 una tempesta di pioggia e grandine sulla Divina. Ricordiamo che si era previsto il maltempo con l’allerta meteo in Campania. Ovviamente con le piogge torrenziali di questa notte ici sono state delle piccole frane sulla S.S. 163 Amalfitana e sulla Ravello Tramonti , fra provincia di Napoli a Tordigliano e Salerno sulla provinciale Chiunzi, i punti più pericolosi.

Grandine a Positano foto Fabio Fusco

Come si forma la grandine?

La formazione di grandine ha sempre a che vedere con nubi temporalesche o turbolenze di particolare violenza. Nella nube temporalesca in formazione si condensa il vapore acqueo della corrente ascensionale a dipendenza delle condizioni di temperatura fino a trasformarsi in piccole gocce d’acqua o chicchi di ghiaccio. Le correnti ascensionali li trascinano verso l’alto. Le particelle di un certo peso, come gocce d’acqua di un determinato volume o chicchi di ghiaccio, possono essere tenute in equilibrio o spinte verso l’alto solo se le correnti ascensionali hanno la forza sufficiente. Ecco il motivo per cui su dieci temporali, solo in uno si produce la grandine.

Durante il trasporto ascensionale dei chicchi di grandine l’acqua surraffreddata si deposita (coagulazione) e gela fino a formare uno strato di ghiaccio. Un chicco di grandine può cosí raggiungere un diametro di oltre 10 cm. L’aspetto esteriore dipende dal processo di crescita. Bolle d’aria racchiuse nel chicco gli conferiscono un aspetto opaco. Senza bolle d’aria nel loro interno, i chicchi di grandine sono chiari.

Il chicco di grandine cade par terra

Solo quando non può piú essere trasportato dalle correnti ascensionali, il chicco di grandine precipita. Se di diametro sufficiente (piú di 1 cm) e a una temperatura d’ambiente non troppo alta, il chicco di grandine, che cadendo inizia a sciogliersi, raggiunge il suolo ancora sotto forma di ghiaccio. Un chicco di 3 cm, per esempio, raggiunge il suolo a una velocità di 90 km/h.