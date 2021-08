Tamberi e Jacobs illuminano le Olimpiadi di Tokyo per l’ Italia, due medaglie d’oro che valgono doppio . Emozioni straordinarie dal Giappone per l’ Italia proprio nel giorno delle polemiche quando, nonostante un grosso bottino di medaglie, quasi una trentina, con soli due ore eravamo al sedicesimo posto fra le nazionali , nella classifica basata appunto sugli ori. La risposta non si è fatta attendere, addirittura nel giro di dieci minuti un oro nel salto in alto con il fantastico Gianmarco Tamberi, che si porta il gesso che lo aveva costretto al ritiro. Nel 2016 aveva dovuto rinunciare ai Giochi di Rio per un infortunio. Cinque anni dopo, ecco il riscatto. Meritato. L’azzurro salta 2.37 (senza errori) come Barshim. Poi entrambi sbagliano a 2.39 e non viene deciso di non andare allo spareggio. Tamberi è stato uno show , un abbraccio col collega per decidere dell’oro insieme, e immancabile le foto con il gesso e l’esultanza. Poi subito dopo i 100 metri con una vittoria straordinaria Marcell Jacobs da leggenda. L’azzurro spara tutto nella finalissima e centra una prestazione incredibile: 9”80. Che gli vale l’oro. Secondo classificato Kerley (9”84), terzo De Grasse (9”89). Quarto il sudafricano Akani Simbine (9″93), quinto l’altro americano Ronnie Baker (9″95) e sesto il cinese Su Bingtian (9″98 )- Lo sprinter azzurro ha conquistato una straordinaria, magica e soprattutto storica medaglia d’oro nei 100 metri, la gara regina dell’atletica leggera. Jacobs in finale ha migliorato il primato europeo portandolo a 9″80 dopo aver corso 9″84 in semifinale è il primo atleta italiano a vincere una finale olimpica dei 100 in semifinale primato europeo con 9 84, Jacobs ha superato un grosso blocco con il padre, la riappacificazione, grazie a una mental coach, gli ha permesso di superare il blocco anche nello sport. Entrambi hanno una gran bella storia umana , e questo ci rende ancora più bella questa giornata.