Syart Festival a Sorrento: tra arte e resilienza collettiva

Arrivato alla sua quinta edizione, il Syart Sorrento Festival, nella suggestiva e oramai consolidata sede di Villa Fiorentino, è riuscito anche quest’anno ad offrire alla penisola il consueto appuntamento con l’arte contemporanea.

File rouge dell’esposizione è la sperimentazione e la ricerca identitaria. Complice il periodo pandemico, gli artisti coinvolti (provenienti da 13 paesi diversi, per un totale complessivo di 33 espositori) sono stati costretti a creare in contesti atipici e con strumenti ben lontani dalle loro abitudini lavorative.

Da ciò è emersa la liberatoria ricerca artistica dei partecipanti e la relativa innovazione. Terracotta, pellicole, pietre grezze, ferro, sono solo alcuni dei protagonisti della eterogeneità materica delle opere coinvolte.

Di particolare rilievo sono poi le opere realizzate volutamente per l’esposizione, come l’istallazione in pietre vulcaniche e smalti dell’artista iraniano Ehsan Shayegh, alle scritte fluttuanti su metallo di Edina Seleskovic dalla Bosnia ed Erzegovina al progetto in tela, lana e corda dell’artista campana Giorgia Di Lorenzo.

Questa notevole diversificazione tra i diversi lavori site specific creati (in tutto cinque) fa però da contraltare ad una unanimità delle intenzioni: ogni progetto affronta, sotto molteplici sfumature, il concetto della memoria e del ricordo, dalla sua perdita al rapporto che c’è con la creazione dell’identità singola.

Tema portante quest’ultimo che, passando dai punti cardine delle istallazioni, si dirama e si ritrova nella complessità delle opere della collettiva.

La collettiva, che ben si inserisce nel lavoro che, negli anni, è stato svolto da Syart, nella persona della curatrice Rossella Savarese e del cofondatore Leone Cappiello, continua nel tempo ad assurgere a ruolo di collante sociale.

Dalle già citate opere site specific realizzate per la mostra (oltre a quelle già presenti nel territorio sorrentino come parte del collaterale “outdoor museum”), alla realizzazione del catalogo e all’attenzione posta per tematiche sociali, l’evento si propone di parlare e coinvolgere la comunità locale (e non solo).

Difatti, a partire del vernissage di inaugurazione (del 16 luglio), che per primo sancisce una sorta di gioioso rito collettivo, la mostra nella sua interezza non risulta mai respingente verso il pubblico ma anzi, si manifesta in tutta la sua capacità di accoglienza.

Cercando di contrastare quell’invisibile barriera che rende spesso elitari gli eventi di arte contemporanea, le opere presentate dialogano dapprima tramite le loro qualità estetiche. La manipolazione dei materiali, l’uso di cromie atipiche e l’adoperare di diversi medium artistici sono i primi comunicatori con lo spettatore, che da esse ricavano quelle prime informazioni sinestetiche e sensoriali che fanno entrare il mondo della creazione e della visione in contatto. Dopo “l’incontro” estetico (qui da intendersi secondo il significato etimologico, come cioè legato alla conoscenza sensibile e archetipica) ha luogo l’avvicinamento intellettuale e mentale. Sulla scia della curiosità e dell’interesse suscitato dal non-detto delle opere, avviene l’approfondimento dell’artista e del suo pensiero, che danno corpo e linfa alle sensazioni avute e che chiarificano sempre più il ruolo che queste creazioni e queste manifestazioni hanno nel dare vita a spazi di riflessione collettiva.

Dimensione sociale di cui, tra informale, astrattismo, pittura, collage e fotografie, si potrà godere fino al 5 Settembre.

Gabriella Esposito (laureanda alla Magistrale in Storia e Critica d’Arte dell’Università degli studi di Salerno)