SY A Yacht nelle acque di Nerano

Direttamente da Portoscuso in Sardegna , Portovesme, dopo due giorni di navigazione è giunto in rada a Nerano. E’ una barca che si fa guardare per il suo originale design , prodotto da un grande archistar.

Sailing Yacht A è uno yacht a vela varato nel 2015. La nave è a motore assistito a vela progettato dalla Doelker + Voges (per gli esterni), da Philippe Starck (per gli interni) su un’idea originale di Jacques Garcia (per gli esterni) e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per l’oligarca russo miliardario Andrey Melnichenko.

La sua propulsione consiste in un propulsore ibrido a velocità variabile, con due eliche a passo variabile assistite da una vela a tre alberi. Gli alberi rotanti autoportanti in fibra di carbonio sono stati prodotti da Magma Structures a Trafalgar Wharf, Portsmouth. Doyle Sailmakers USA ha prodotto le tre vele in fibra di carbonio / taffetà completamente automatizzate. I boma sono stati costruiti a Valencia da Future Fibers. Il sartiame di questo yacht è stato sviluppato parzialmente per essere implementato su navi da carico e per essere utilizzato per uso commerciale. La nave dispone di una capsula di osservazione subacquea nella chiglia di vetro. È il più grande yacht a motore privato a vela assistita al mondo.

Lo yacht è stato consegnato da Nobiskrug il 3 Febbraio 2017 e ha lasciato Kiel il 5 Febbraio 2017. È stato completato al cantiere Navantia a Cartagena, Spagna.

Cantiere: Kiel[1]

Costruttore: Nobiskrug

Architettura navale: Nobiskrug & Dykstra Naval Architects

Design esterno: Jacques Garcia[2]

Decorazione interna: Philippe Starck

Propulsore diesel: due motori MTU 20V 4000 M73L 2.050 rpm 3.600 [3]

Propulsore elettrico: quattro generatori 14.050–24.050 rpm 2.800 che guidano due motori dell’albero in linea Vacon 4.300.

Trasmissione: cambio diesel-elettrico sovrapponibile / frizionato comandato da sistemi DEIF

Propulsione: albero in linea a passo variabile a 5 pale con doppia vite Andritz Hydro / Escher Wyss & Cie.[4]

Trattamento delle emissioni: emigreen, 4 × filtro antiparticolato diesel (filtrazione fuliggine) su generatori diesel.