Suor Milena e suor Nancy lasciano Positano dopo otto lunghi anni: la festa di commiato

Un addio non è mai facile. Dopo otto lunghi anni a Positano, suor Milena e suor Nancy andranno a Lodi. La città verticale perde due fari, due punti di riferimento soprattutto per i più piccoli.

Dalla scuola dell’infanzia Luigi rossi alla preparazione delle celebrazioni in tutte le chiese del paese. Milena e Nancy sono e saranno sempre un punto fermo per tutti i fedeli e per i sacerdoti.

Ora salutiamo tutti le sorelle di Positano con molta commozione e tanta gratitudine per il loro operato di questi otto anni.