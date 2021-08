Stop treni Sorrento-Napoli, saltate le corse. Ennesima carolina di degrado

Stop treni Sorrento-Napoli saltano le corse. Ennesima carolina di degrado.

Riceviamo e pubblichiamo:

Ci risiamo: la peggiore linea ferroviaria d’Italia batte un altro colpo. Per improvvisa indisponibilità di personale, oggi EaV ha cancellato di punto in bianco ben 8 corse della Circum, creando seri disagi in particolare sulla tratta Napoli-Sorrento, che nel fine settimana e in questi giorni estivi è utilizzata oltre che da pendolari del mare anche da numerosi turisti.

L’ennesima cartolina di degrado e di mancanza di servizi che il governatore De Luca e il suo più stretto circolo di collaboratori, di cui fa parte il presidente di EaV, Umberto De Gregorio, inviano dalla Campania”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.