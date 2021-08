Stasera appuntamento a Positano per ricordare un passerotto molto speciale

“Vicoli in Arte”, la bella rassegna diretta da Giulia Talamo e Ario Avecone che sta caratterizzando ottimamente l’estate 2021 in Costiera amalfitana, questa sera proporrà al pubblico l’omaggio alla più grande cantante di Francia, Édith Piaf. Chi è a digiuno di storia della chanson d’Oltralpe, ignora che a Édith Giovanna Gassion, parigina dal cuore forte e dal sorriso tenero, che fece innamorare di sé tutto il mondo negli anni ’60, per la sua statura minuta, che inteneriva gli spettatori, fu affibbiato dai giornali dell’epoca il soprannome “piaf”, che è il vocabolo che i nostri cugini transalpini usano per indicare quel simpatico uccellino che noi italiani chiamiamo “passerotto”. A rievocare la storia straordinaria di questa donna di umili origini, figlia di un contorsionista normanno e una cantante di strada livornese, che la partorì in mezzo alla strada grazie all’aiuto di un poliziotto, e fu cresciuta dalla nonna materna, una cabila ammaestratrice di pulci, (beh, sembra il personaggio di un romanzo di Stefano Benni), saranno l’ottima narratrice Sharon Alessandri, che ricordiamo in “Roma e le Romane” di Pingitore e Amore Criminale, per citare solo alcune delle sue ultime esperienze a teatro e al cinema, con lei a dare voce al “passerotto” di Francia ci sarà Eleonora Segaluscio, una delle più belle voci in circolazione, al pianoforte il Maestro Simone Martino tra i compositori e musicisti italiani più talentuosi mentre al clarinetto ci sarà Valerio De Negri, attore/cantante, musicista e regista teatrale, performer di molti musical. L’appuntamento è alle ore 20:30 in Piazza Flavio Gioia.

“La mia vita da bambina può sembrare spaventosa, ma era bellissima… Ho avuto fame… Ho avuto freddo… Ma ero libera… Libera di non alzarmi… Di non sdraiarmi… Di ubriacarmi… Di sognare… Di sperare.” Édith Piaf (1915 -1963).

di Luigi De Rosa