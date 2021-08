FRATTAMAGGIORE (NA), 18 AGO – Sessant’anni insieme, Andrea Imbembo e Orsani Onorina si sono sposati il 20 agosto del 1961 e così fra due giorni festeggiano il loro 60° anniversario di matrimonio. La notizia è che sono ancora innamorati ora come allora, si tengono per mano pensando ai loro tre figli, ai loro sei nipoti e un pronipote che li ha resi bisnonni.

“Il segreto di un matrimonio duraturo – confida Onorina è tanto amore, rispetto, pazienza e tanto tanto dialogo. Nessuno deve predominare nel matrimonio, l’uno deve stare attento ai bisogni dell’altro, ecco cosa è importante in un unione – sorridendo continua e sussurra – ma anche tanta fortuna come ne ho avuta io nel trovare il compagno giusto “.

Ecco la loro storia: Andrea Imbembo nato a Frattamaggiore (Na) il 15 luglio 1934 e Onorina Orsani nata a Cesa (Ce) il 1 gennaio 1935 sono una coppia di giovani appena diciottenni che si incontrano in una delle tante domeniche di passeggio sul Corso di Frattamaggiore entrambi erano con i rispettivi amici quando Andrea notò Onorina e se ne innamorò subito al punto di avvisare gli amici di non provarci, perché sarebbe diventata sua moglie Onorina non era intenzionata a cedere alle lusinghe di Andrea ma lui non si arrese. Dopo vari mesi di tentativi arrivò a Onorina l’invito per andare al cinema e fu proprio dopo il film che Andrea rubando un bacio ad Onorina sigillo il loro fidanzamento. All’inizio la loro unione fu costellata da vari impedimenti, ma alla fine dopo sette anni convolarono a nozze. Andrea e Onorina si sposarono in una giornata di pioggia e ad un anno di matrimonio avvenne il primo lutto, il primogenito morì dopo la nascita, il primo dolore che ha messo a dura prova il loro amore, dopo due anni ci riprovano e nel ’63 nasce Kelly ma il ricordo doloroso per la perdita del maschio fa desiderare l’arrivo di un altro figlio e dopo tre anni nel ’66 nasce Katia e poi finalmente il tanto atteso maschio nel 69 Francesco. Le difficoltà ed i dolori saranno ancora molteplici e tante gioie ancora arriveranno a partire dai successi lavorativi sudati e meritati anche grazie all’aiuto e sostegno di entrambi. Nell’82 la famiglia si allarga ed arriva il primo nipote Salvatore, seguiranno poi, Claudia nell’85, Stefania nel ’91, Clotilde nel ’93, Alessandra nel 2000 ed Andrea n 2006. Infine David nato nel 2015, figlio di Claudia che li rende particolarmente felici, sono diventati bisnonni. Un matrimonio fatto di amore puro, di rispetto, tanta sofferenza e vari lutti, con radici così forti che lo hanno fatto arrivare a 60 anni di unione .Onorina consiglia ai giovani di essere sicuri dei loro sentimenti e di avere tanta pazienza, l’amore da solo non basta, prendetevi cura l’uno dell’altro.

BOX FAMILY

I figli sono tre: Kelly anni 58 (coniugata con Gianclaudio) i figli di Kelly sono Salvatore 39 anni e Claudia 36 anni (madre di David sei anni- pronipote), infine Stefania 30 anni.

Secondo figlio Katia età 55 con la figlia Clotilde di 28 anni

Il terzogenito: Francesco età 52 anni (coniugato con Daniela) con i figli Alessandra 21 anni ed Andrea 15 anni.

Didascalia fotografie

Foto n. 1 – Giorno del matrimonio 20/08/1961

Foto n. 2 – GIORNO DEL 25° anniversario di matrimonio, nozze d’argento

Foto n. 3 – Giorno del 50 anniversario di matrimonio, nozze d’oro

Foto n. 4 – foto ricordo con i nipoti , da sinistra Salvatore, Clotilde, Andrea, Onorina, Alessandra , Andrea, Claudia e Stefania

Foto N. 5 – I figli di Onorina da piccoli: katia al centro Francesco a kelly

Foto n. 6 – foto ricordo con figli genero e nuora