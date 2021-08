Speranza toglie la quarantena agli inglesi. Gino Acampora “Una buona notizia per Sorrento”

“Una buona notizia per Sorrento” , così Gino Acampora, uno degli uomini del “Turismo”, con la T maiuscola, in Campania, accoglie il “take” dell’agenzia stampa nazionale Ansa che riportiamo.

Dal 31 agosto non sarà più in vigore la mini quarantena di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo da Regno Unito se hanno completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al test. Lo prevede un'Ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il documento proroga invece le misure restrittive già in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.

“L’abolizione dell’obbligo di isolamento fiduciario per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito è una scelta saggia della quale la filiera turistica regionale non potrà che risentire positivamente”: così Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi, commenta l’ordinanza con cui il ministro della Salute Roberto Speranza ha cancellato la mini-quarantena per i turisti britannici a partire dal prossimo 31 agosto. ” Abolendo l’obbligo dell’isolamento fiduciario per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito si è evitato di assestare il colpo di grazia al comparto turistico campano, già duramente messo alla prova dalla pandemia”, conclude il presidente regionale di Federalberghi che ringrazia il ministro del turismo Massimo Garavaglia “per l’impegno a favore di misure restrittive anti-Covid meno gravose per il settore dell’ospitalità e dei viaggi”.

Ora per la Penisola Sorrentina, e non solo, si tira un sospiro di sollievo dopo un inizio di stagione turistica stentanta, anche se migliore di quella del 2020, visto che sono incentrati in particolar modo sui britannici fidelizzati alla Terra delle Sirene. Solo un prolungamento della stagione, facendo scongiuri su eventuali lockdown per il coronavirus Covid – 19, auspicabile anche perchè la campagna vaccinale da Villa Fondi a Sant’Agata a Massa Lubrense e Vico Equense è arrivata quasi alla cosìdetta soglia dell’80 per cento .