Sospiro di sollievo per la Campania: giallo lontanissimo

Cala la curva. Un sollievo che diventa ancora più forte osservando l’ultimo report diramato ieri pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ha comunicato come nei controlli effettuati nei laboratori accreditati nella giornata di giovedì – ci sia stato un crollo dei nuovi contagi nel Salernitano: sono stati “soltan- to” 46, praticamente un terzo dei 132 riscontrati soltanto ventiquattr’ore prima. Tasso di positività che si è abbassato in tutta la Regione: ieri, infatti, sono emersi 576 nuovi casi di coronavirus su 14.304 test “passati al setaccio” da tecnici e biologi delle strutture autorizzate. Il rapporto fra tamponi controllati e quelli in cui è emersa la presenza del virus, dunque, è stato pari al 4,02%, al ribasso rispetto al 4,29% emerso dal “bollettino” dell’organo di Palazzo Santa Lucia di giovedì. L’Unità di crisi segnala anche cinque nuove vittime (una nelle ultime 48 ore, quattro risalenti ai giorni precedenti) mentre resta invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (21) ed è in discesa quello delle degenze (350, -11 rispetto al giorno precedente).

Green pass “allargato”. La Cabina di regia di ieri, inoltre, ha posto le basi per un allungamento del “green pass”: la certificazione verde dell’Unione Europea, infatti, varrà un anno e non più 9 mesi come ora previsto. Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità che servirà anche per non dare ansie per la terza dose.