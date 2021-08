Sospeso autista della Sita per stato di ebbrezza, già fu trasferito al deposito ad Amalfi

Salerno . Sospeso autista della Sita trovato in stato di ebbrezza nel corso di un controllo a sorpresa in via Vinciprova e che ha riguardato una ventina di autisti presenti in quel momento al capolinea. A darne notizia il quotidiano La Città oggi in edicola.

Il tasso misurato era 20 volte superiore rispetto al massimo consentito dalla legge. Il conducente recidivo, in era già stato fermato e poi trasferito al deposito di Amalfi, poi era tornato a guidare, rischia il licenziamento