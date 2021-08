Sorrento “work in progress”: Marina piccola collegata con il centro cittadino, completamente pedonale.

I progetti saranno pronti a fine estate quando bisognerà scegliere l’ipotesi migliore da mettere in campo, sia sotto il profilo economico sia sotto quello urbanistico.

Per il momento, però, già emergono elementi precisi su come potrebbe diventare realtà l’atteso collegamento tra il porto di Marina Piccola e il centro cittadino di Sorrento, come si legge anche dall’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Si lavora su tre soluzioni: cabine inclinate, ascensori verticali con tapis roulant e soprattutto scale mobili.

E’ Acamir, l’agenzia regionale per la mobilità campana, a seguire l’iter per la progettazione, incarico affidato alle società Eng e Sintagma attraverso una convenzione firmata anche dal Comune di Sorrento.

La prima idea di progetto è quella di ascensori a movimento inclinato. Si pensa a tre cabine, ognuna indipendente dall’altra. Poi non manca la possibilità di attuare un’altra soluzione tecnica, quella di scale mobili. Ci sarebbero dei vantaggi in termini di personale (rispetto alle altre possibilità prospettate non servono grossi numeri di dipendenti) e di flussi (non ci sarebbero ingorghi tra coloro che utilizzerebbero l’impianto), ma a quanto pare si tratta del progetto più costoso dei tre in ballo. A rappresentare un’alternativa resta in piedi la possibilità di dare esecuzione a un percorso inclinato con ascensori verticali e tapis roulant. Stando alle ipotesi, si potrebbe arrivare a garantire un servizio per 10mila persone ogni giorno.

Il percorso meccanizzato collegherà il parcheggio comunale Achille Lauro di via Correale e il porto, in particolare l’area nei pressi della spiaggia situata in prossimità del molo.

Il Comune di Sorrento, con la giunta del sindaco Massimo Coppola, intende accelerare sulle procedure e punta a una gestione completamente pubblica escludendo dunque almeno per adesso l’ipotesi di una gestione privata. In tal senso, bisognerà capire cosa accadrà all’interno di Sorinvest: è la società istituita due anni fa che mirava a proporsi come partner del Comune di Sorrento per l’avvio dei lavori e la gestione dell’intera infrastruttura. L’ipotesi di una gestione pubblica da parte dell’amministrazione va escludere un coinvolgimento della società.