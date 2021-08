Sorrento. Venerdì 27 agosto, Open Day per la vaccinazione anti Covid-19

Venerdì 27 agosto, dalle ore 17 e fino alla mezzanotte, in piazza Angelina Lauro, si terrà “VaccinPiazza”, l’Open Day per la vaccinazione anti Covid-19, promosso in collaborazione dal Comune di Sorrento e dall’Asl Napoli 3 Sud. Non è necessaria la prenotazione e sarà somministrato il vaccino Pfizer.