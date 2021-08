Questa sera abbiamo avuto il grande piacere di incontrare l’amico Maurizio Vitiello a Sorrento che ha rivelato ai microfoni di Positanonews di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla situazione della città, contento nel vedere una ripresa della vita sociale dopo un lungo periodo di fermo e si augura che continuino a venire turisti italiani ed anche stranieri in una città.

Ci ha accompagnato in questa serata Gigione Maresca che sta vivendo la situazione di Sorrento in questi giorni per cercare di capire quale sarà il futuro della città del Tasso. Ovviamente si lavora per l’accoglienza, il turismo e la ripresa economica ma è importante continuare a rispettare le regole anti-Covid non dimenticando che il Covid non è stato ancora sconfitto e continuano purtroppo a registrarsi contagi.

E’ innegabile che camminando per Sorrento – così come per le altre città turistiche – la maggior parte delle persone non indossa la mascherina che, ricordiamo, in Campania è obbligatoria anche all’aperto soprattutto quando non è possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Quindi è giusto pensare ad una ripresa ma sempre nel rispetto delle regole di sicurezza se vogliamo avere la possibilità di vivere un autunno ed un inverno sereni.