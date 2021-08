Sorrento, ultimo giorno di servizio della Preside Daniela Denaro presso la scuola secondaria di I grado “Vittorio Veneto”

Oggi si conclude il percorso lavorativo della Preside Daniela Denaro presso l’IC “Sorrento” – scuola secondaria di I grado “Vittorio Veneto”. Ed i docenti la salutano con un bellissimo post: «I docenti della scuola secondaria di I grado sono grati alla cara Preside Daniela Denaro per aver creato una scuola partita dal nulla e oggi diventata una realtà incontestabile della città di Sorrento. Preside, otto anni orsono, da quando lei dedicò tutte le sue energie al progetto del nuovo Istituto Comprensivo, creando una scuola secondaria di I grado che, per la fiducia che le accordarono i suoi genitori della primaria, contava 44 iscritti nel suo primo anno di attività. Oggi tutto è diverso: la platea è stabilizzata, l’organico è di spessore, il progetto didattico di successo e tutto questo grazie a lei Dirigente lungimirante, creativa, inclusiva, disponibile, sensibile, accogliente. Noi docenti in questo ultimo giorno del suo servizio presso la nostra scuola, le auguriamo che il nuovo percorso che si accinge ad intraprendere sia alimentato dalla stessa passione che profuse nella realizzazione dell’IC Sorrento, in modo da raggiungere gli stessi successi, anzi ancora migliori, semmai fosse possibile! Intanto noi custodiremo il bene prezioso che lei ha donato alla comunità, una scuola all’avanguardia che guarda al futuro, ma radicata sui valori della tradizione, una scuola di cui ci prenderemo cura per accogliere le nuove generazioni ed accompagnarle nella formazione di donne e uomini, cittadini consapevoli e liberi. Grazie di cuore, con affetto la coordinatrice e i docenti della scuola secondaria di I grado».