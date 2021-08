Sorrento serrata per Ferragosto: il sindaco Coppola incontra forze dell’ordine

Sorrento serrata per Ferragosto. Il sindaco Massimo Coppola ha incontrato questa mattina i vertici delle forze dell’ordine, in occasione della giornata di Ferragosto.

A polizia, carabinieri e polizia locale, il primo cittadino ha chiesto massima attenzione a vigilare sul rispetto delle normative anti-Covid 19 da parte di cittadini e turisti. Ma anche di proseguire in maniera serrata sui controlli di sicurezza urbana e sull’osservanza del codice della strada, soprattutto in considerazione del grande afflusso di visitatori che stanno raggiungendo in questi giorni Sorrento.