SORRENTO RADA. LO YACHT ULYSSES NELLE ACQUE DI ULISSE

Il super esploratore Ulysses è stato costruito da Kleven in Norvegia e completato a Dörries Maritime a Bremerhaven nel 2018 quando è stato consegnato al suo proprietario originale. Il progetto ha riunito i designer RWD, Marin Teknikk e Oscar Mike. L’enorme volume di Ulisse le consente di trasportare un’armata di giocattoli e tender, in particolare lo yacht Princess personalizzato di 68 piedi che è fissato sul ponte di prua. Da allora, l’esploratore appositamente costruito ha navigato in località remote come i fiordi norvegesi e ha completato un lungo viaggio attraverso il Pacifico prima di tornare nel Mediterraneo quest’estate, dove è stata avvistata nel Golfo di Napoli questa settimana.

foto Broggino