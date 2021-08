Sorrento. Pulizia caditoie, provvedimenti circolazione via San Renato e Via Atigliana

Per permettere la pulizia delle caditoie, giovedì 2 settembre sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, dalle ore 8 alle ore 14 in via San Renato, nel tratto di strada compreso tra il civico 23 e fino alla piazzetta di Cesarano. Venerdì 3 settembre, il provvedimento interesserà via Atigliana e il relativo rione.