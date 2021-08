Sorrento, principio di incendio a Le Tore domato nella notte

Principio di incendio alla Pineta le Tore

Poteva trasformarsi in qualcosa di più pericoloso il principio di incendio che ha interessato la Pineta le tore tra le 22:00 del 27 agosto e le 2:00 di notte.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco sollecitati ed accpagnati dai vigili urbani di Sorrento e dai carabinieri ha evitato il peggio.

Sul posto tempestivamente sono accorsi anche la protezione civile e l’utc nella persona dell’arch. De Stefano. Sul posto per tutto il tempo dell’intervento il Sindaco Massimo Coppola che ha seguito tutte le fasi in prima persona ed è andato via a notte fonda solo dopo che il pericolo fosse stato scongiurato definitivamente.

Fortunatamente a prendere fuoco sono state solo sterpaglie e tronchi di alberi tagliati ma la paura è stata tanta.