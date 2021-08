Sorrento, per la difesa arriva Mansi!

Davide Mansi è un nuovo calciatore del Sorrento. Nato a Napoli il 18 gennaio del 1196, Mansi è cresciuto nel settore giovanile del Novara per poi spostarsi al Chievo. In D ha esordito con la Cavese mentre in C ha giocato nella Paganese. Da lì si è trasferito in Serie A maltese, nel Mosta prima e nel Quorni poi. Ha fatto ritorno in Italia nelle fila del Costa d’Amalfi e lo scorso anno si è distinto in D nella Polisportiva Santa Maria. “Sono carico per questa nuova avventura – ha detto Mansi dal ritiro di Nusco -, vengo da un brutto infortunio e per questo sono ancora più motivato e deciso a dare tutto per ripagare la fiducia della società e dell’allenatore”.