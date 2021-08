Sorrento, paura per il black out dell’Enel a Villa Fiorentino, poi riparte Stelle del Mediterraneo della Danza in diretta su Positanonews con Gigione Maresca. Oggi giornata no per l’energia elettrica fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina Ecco il comunicato di Lorena Coppola

Nei giorni 7, 14 e 28 agosto 2021, Sorrento ospiterà “Stelle del Mediterraneo”, manifestazione dedicata alla Danza e alla Musica organizzata e diretta da Mar.Raf Eventi e Melos International. L’evento si svolgerà nella splendida cornice di Villa Fiorentino a Sorrento, storico edificio inserito tra le antiche mura della città e il centro storico.

La bellissima Villa, in stile neoclassico con influssi neo-coloniali, la cui estetica ricorda le magioni americane di fine Ottocento, fu costruita negli anni ‘30 come abitazione dalla famiglia Fiorentino-Cuomo, storici tessitori di fazzoletti dai pregiatissimi e ricercati ricami, ed è attualmente sede della Fondazione Sorrento, organismo di promozione culturale e artistica.

Il Direttore artistico dell’evento Mario Pandolfi, ha dichiarato: L’iniziativa è nata nel 2020, dopo la brutta ondata di pandemia che ci ha investito e che ha fermato tutto. A causa delle restrizioni incombenti sui teatri non è stato possibile organizzare “Sorrento Danza” e così ci è venuta l’idea di creare questa nuova manifestazione all’aperto, “Stelle del Mediterraneo” per poter far divertire il pubblico e avvicinarlo alla Danza.

Il tema dell’evento è il “Mare Nostrum” – continua Mario Pandolfi − e l’iniziativa vuole essere un inno alla nostra terra. I partecipanti sono scuole, compagnie, solisti, in una celebrazione della Danza a 360 gradi, ma ampio spazio è riservato anche alla Musica, che, altra grande protagonista dell’evento. Tutte le attività verranno svolte in ottemperanza alle linee guida di contrasto al COVID-19 previste dal Ministero.

Mario Pandolfi, da anni organizza e dirige Sorrento Danza International, concorso nato nel 2011 per volontà di Raffaella Pandolfi, coreografa ed insegnante originaria di Sorrento, come momento d’incontro tra giovani aspiranti artisti e illustri professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere l’arte di Tersicore nei suoi diversi aspetti, ai massimi livelli, che da subito si è ritagliato uno spazio di rilievo fra gli appuntamenti culturali più importanti e prestigiosi della penisola sorrentina a livello nazionale e non solo.

ORARI & INFO

7, 14 e 28 agosto 2021, ore 20:30

Villa Fiorentino

Corso Italia 53, Sorrento

www.fondazionesorrento.com

Lorena Coppola