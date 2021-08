Sorrento. Parco Ibsen e scuola Vittorio Veneto, la giunta approva i progetti di riqualificazione e manutenzione.

La giunta comunale di Sorrento ha approvato, nella seduta di ieri sera, due importanti provvedimenti.

Il primo riguarda l’approvazione del progetto generale definitivo dei lavori di manutenzione e di rifunzionalizzazione del parco Ibsen, per un totale di 281.206,00 euro.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’anfiteatro e delle aree dei servizi. Ma, soprattutto, la realizzazione di area polifunzionale di aggregazione per i giovani.

“Un intervento – spiega il sindaco Massimo Coppola – che ci permetterà di destinare quello spazio ad attività culturali, spettacoli, teatro, concerti. Offrendo, nel contempo, anche la possibilità di offrire ai più piccoli di un’area attrezzata con giostre, per attività ludiche. Al centro del progetto ci sono però i giovani. L’obiettivo è quello di sviluppo di due funzioni di notevole importanza: quella animativa e quella educativa. Vogliamo favorire l’aggregazione tra coetanei, la socializzazione culturale, il protagonismo sociale”.

Il secondo provvedimento è quello relativo all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento del sottotetto dell’edificio scolastico della Vittorio Veneto, per un importo complessivo di 400mila euro. In particolare l’intervento riguarda l’esecuzione di lavori orientati al completamento funzionale del piano che sarà adibito a Ufficio per Dirigente Scolastico, Ufficio per Dsga, Ufficio per URP e Vicaria, open space con postazioni del personale di segreteria, sala di attesa, archivio, laboratorio per attività artistiche e scientifiche e biblioteca mediatica.

L’intervento riguarda anche la realizzazione del collegamento verticale, tramite l’installazione di un nuovo ascensore nell’androne dell’ingresso principale.