Sorrento, ondata di furti la vigilia di ferragosto, preso ladro che butta i cellulari. Appello della Libreria Tasso

AVVISO IMPORTANTE!!!

CI HANNO RUBATO IL CELLULARE DAL BANCO CASSA E PURTROPPO NON SIAMO STATI GLI UNICI AD ESSERE DERUBATI.

IL LADRO E’ STATO ASSICURATO ALLA GIUSTIZIA MA IL CELLULARE E’ STATO BUTTATO VIA. PER FAVORE SE QUALCUNO DOVESSE TROVARLI SI PREGA DI ACCENDERLI. E’ UN HUAWEI MATE 20 PRO SCOCCA AZZURRA E UN IPHONE

GRAZIE GRAZIE GRAZIE

CONDIVIDETE PER CORTESIA!!!