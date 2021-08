Sorrento, oggi “VaccinPiazza” fino a mezzanotte: vaccino e caffè per tutti

Il Comune di Sorrento, in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud, ha organizzato “VaccinPiazza”, una giornata dedicata alle vaccinazioni anti-covid.

Dopo l’iniziativa “VacciAlMare” a Meta e l’enorme successo riscontrato, l’Asl ha pensato di riproporre l’evento vaccinazioni per tutti i cittadini di Sorrento, ma anche per turisti e abitanti in costiera amalfitana e non residenti a Sorrento. Un’iniziativa davvero importante e in grado di coinvolgere i presenti, che dopo il vaccino riceveranno un caffè offerto dall’amministrazione comunale di Sorrento.

L’open day si terrà oggi, venerdì 27 agosto, in piazza Angelina Lauro, a partire dalle ore 17 e fino a mezzanotte. La prenotazione non è necessaria. Il vaccino somministrato sarà Pfizer.