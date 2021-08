Sorrento, oggi 100 anni della signora Maria con il sindaco Coppola

La città di Sorrento è in festa per la signora Maria e i suoi 100 anni festeggiati presso la Casa di riposo Sant’Antonio con il sindaco Massimo Coppola. Maria è conosciuta da tutta Sorrento come una donna di buon cuore, che merita una grande festa per il suo prezioso traguardo.

Gli anziani rappresentano uno scrigno di conoscenza ed esperienza. Sono la nostra storia e la nostra memoria. Un tesoro da tutelare e valorizzare. Ancora augurissimi Maria! – ha commentato il primo cittadino di Sorrento.

Cento anni o un secolo, in qualunque modo lo si voglia dire fa sempre un certo effetto. Gli anziani sono la storia del posto in cui viviamo e ciò che facciamo. Maria, conserva per sempre la gioventù dentro di te, in attesa del tuo prossimo traguardo da festeggiare. Auguri da Positanonews.