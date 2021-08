Sorrento: nuovi loculi, cede una lastra al cimitero. Probabilmente non era stata attaccata al meglio nel corso dei lavori effettuati mesi fa per la realizzazione dei nuovi loculi. Ed è venuta giù all’improvviso fortunatamente senza conseguenze per i visitatori o altre persone. Né, a quanto pare, ci sono ulteriori danneggiamenti.

Al cimitero di Sorrento cade una lastra di marmo situata nell’area dei nuovi loculi realizzati dal Comune. La zona, giorni fa, è stata in parte recintata per scongiurare problemi. I tecnici comunali sono al lavoro per poter ripristinarla nel più breve tempo possibile. Presumibilmente, stando ai riscontri del Comune, la lastra non era stata posizionata al meglio durante i lavori di realizzazione dei loculi.

Sulla vicenda, nei giorni scorsi, Francesco Gargiulo, coordinatore del movimento civico Conta anche tu, aveva denunciato “la carenza di controllo sulla realizzazione a regola d’arte dei lavori pubblici. Sono molti anni che questa parte del cimitero è oggetto di polemiche e querelle. Prima con il distacco di alcuni marmi, poi la demolizione, poi i lunghissimi tempi di realizzazione, poi le scritte sbagliate e adesso arrivati al traguardo della consegna, come una maledizione si ricomincia da capo”.

Fonte Metropolis