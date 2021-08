Sorrento: nella splendida cornice del parco di Villa Fiorentino il concerto di Peppe Barra. Domani, giovedì 19 agosto 2021, alle ore 21.30, nella splendida cornice del parco di Villa Fiorentino, a Sorrento, si terrà il concerto di Peppe Barra. L’artista partenopeo sarà accompagnato da Paolo Del Vecchio, chitarre, mandolino; Luca Urciuolo, pianoforte, fisarmonica; Ivan Lacagnina, percussioni e Sasà Pelosi, basso acustico. Protagonista dello spettacolo, inserito nel cartellone del “Summer Theatre 2021” organizzato dalla ProCulTur con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sorrento e della Fondazione Sorrento, sarà come sempre la versatilità interpretativa di Peppe Barra. In programma brani della tradizione di autori come Giambattista Basile, E. A. Mario, Leonardo Vinci e Ferdinando Russo e ancora, cantautori contemporanei come Pino Daniele, Bob Marley, Enzo Gragnaniello.

Il costo del biglietto € 25.

Il programma della manifestazione prosegue poi nei prossimi giorni anche se in una diversa location. Gli altri spettacoli, infatti, si svolgeranno in piazza Andrea Veniero.

I prossimi eventi:

22 agosto Rosalia Porcaro

Il costo del biglietto € 5

24 agostoEbbanesis

Il costo del biglietto € 5

26 agosto Mario Maglione

Il costo del biglietto € 5

Agli spettacoli si potrà assistere solo esibendo il Green Pass.

Si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita presso:

Fondazione Sorrento c/o Villa Fiorentino, Corso Italia 53, Sorrento – tel. 081 878 22 84

Libreria Tasso, Piazza Lauro 18/19, Sorrento – tel 081 878 47 03

online su www.etes.it – info 081 544 88