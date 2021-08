Sorrento, morta col Covid donna con la doppia dose di vaccino. Si sa ancora poco sulla vicenda sanitaria di una donna stimata e rispettata da tutti, per la quale siamo stati noi e la Penisola sorrentina affranti per tale lutto, ma la scomparsa avvenuta con il Coronavirus Covid – 19 all’Ospedale Cotugno di Napoli dove era stata ricoverata ha lasciato molti sconcertati. Intanto non c’è stata nessuna comunicazione istituzionale in tal senso, Asl , Regione Campania, e altri non hanno relazionato al proposito. Potrebbe sicuramente non aver sviluppato gli anticorpi, come già è successo in soggetti fraglili, sempre in penisola sorrentina, malati di tumore sotto cura, per esempio, casi che ci sono non solo fra Sant’Agnello , Massa Lubrense e Vico Equense di cui ci occupiamo. Questo deve far riflettere perchè il contagio si può trasmettere anche con il vaccino