Sorrento: Mezavilla rinnova, iniziato il pre-ritiro

Il matrimonio tra Adriano Mezavilla ed il Sorrento continua. Il brasiliano classe ‘83, nativo di Maringà ma ormai figlio adottivo della Penisola, ha deciso di restare ancora un anno in maglia rossonera dopo aver collezionato nella passata stagione 30 presenze mettendo a segno la bellezza di 7 reti. Mezavilla, vero e proprio valore aggiunto della rosa, darà un importante contributo di esperienza all’organico di mister Cioffi che ieri si è radunato allo stadio Italia. Per lui molteplici esperienze tra i professionisti, con le maglie di Juve Stabia, Reggina, Alessandria, Andria, Taranto, Perugia, Pisa , Cesena, Catania e Lanciano. In D, invece, una sola casacca: quella rossonera . “Sono contentissimo di rimanere a Sorrento, una città che mi ha accolto quando giocavo con la Juve Stabia e che dallo scorso anno mi ha abbracciato anche dal punto di vista calcistico. – ha detto Mezavilla – Qui mi sono trovato benissimo, sono veramente felice di poter giocare in rossonero un‘altra stagione e spero di poterlo fare col pubblico allo stadio Italia”.